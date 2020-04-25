Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:17 TSİ- Yaşam G: Bugün 15:18 TSİ

Ev işlerinde sakatlanmamak için 15 öneri

Ev işleri sırasında yaşanacak uzun süreli duruş bozuklukları veya doğru olmayan yüklenmeler diz bel boyun omuz gibi bölgelerde problemlere yol açmaya başladı. Ağır ev işi yapan kişilerin ortalama yüzde 60ı her yıl kas iskelet sistemi ağrıları nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanmalar hatta sakatlıklar yaşanıyor.
mask

EVDE KAL AMA EVDE SAKATLANMA. EV IŞLERINDE SAKATLANMAMAK IÇIN 15 ÖNERI

Yemek temizlik çamaşır... Ev işi yaparken sağlığınızı büyük ölçüde riske attığınızın farkında mısınız

Ev işleri sırasında yaşanacak uzun süreli duruş bozuklukları veya doğru olmayan yüklenmeler diz bel boyun omuz gibi bölgelerde problemlere yol açmaya başladı. Ağır ev işi yapan kişilerin ortalama yüzde 60ı her yıl kas iskelet sistemi ağrıları nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanmalar hatta sakatlıklar yaşanıyor.

Kişilerin yaşamlarını etkileyen bu durumdan korunmak için risk faktörleri bilinmeli ev ortamı ergonomiye uygun düzenlenmeli ve ev işlerine basit önlemler alarak oluşabilecek sorunların önüne geçilmeli.

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa yapılan hatalar ve alabileceğiniz önlemler hakkında şu bilgileri verdi:

1 Sağlıklı vücut duruşu için çalışılacağınız yüzeylerin tezgah gibi yüksekliği her zaman önemlidir. Çalışacağınız yüzeyler çok yüksek veya çok alçak olmamalıdır. Alçak yüzeylerde çalışmanız uzun süreli kambur pozisyonda durmanıza sebep olacaktır. Bu duruş ileride yaşayacağınız bel boyun ve sırt problemlerine neden olabilmektedir.

2 Yüzeyin yüksek olması ise dirsek ve kolda zorlanmaya sebep olur. Tezgah yüksekliği dirsekten 5-10 cm aşağıda olmalıdır ağır iş yapanlar için ise bu seviye10-25 cmdir. Bu durumda tezgahınızı yıkmak yerine ayağınızın altına bir yükselti koymayı deneyin.

3 Yüksek bir yere uzanmadan çalışabileceğiniz yüzey yükseklikleri omurganızın duruş sağlığı için her zaman en idealidir.

4 Bel bölgenizden destek alıp öne doğru eğilerek uzun süre yapacağınız işler o bölgeye binen yükü arttırmaktadır. Bu durum ilk başlarda bel ağrılarınızın oluşmasına yol açabilmekle birlikte ilerleyen dönemlerde bel fıtığı tablosu ile karşılaşma riskinizin artmasına neden olabilir. Çalışılacak yer ile aranızdaki mesafe 30 cm üzerinde olmamasına özen göstermelisiniz.

5 Uzun süreli ayakta kalarak veya oturarak iş yapmaktan kaçınmalısınız. Sürekli aynı pozisyonlarda kalmaktan kaçının bu tarz işlerinizi gün içindeki zamana yayabilirsiniz.

6 Lavabo gibi alanlarda yıkama işlemi gerçekleştireceğiniz zaman bir adımınızı öne alarak çalışmalısınız ve daha sonra diğer bacağınız ile değiştirmelisiniz.

7 İşlerinizi yaparken uzun süreli ani dönme hareketlerinden kaçınmalısınız. Bu tarz stresler vücutta yaralanma mekanizmasını tetiklemektedir. Ani dönme hareketleri yerine adım alarak hedefe yönelmeniz daha sağlıklıdır.

8 Günlük hayatınızda sıkça kullandığınız eşyalarınızı kolay ulaşabileceğiniz yerlerde muhafaza edebilirsiniz.

9 Perde asmak veya yüksek bir yere uzanmak gibi baş üzerinde yapacağınız aktiviteler omuz boyun gibi bölgelerinizde yaralanmalara neden olabilmektedir. Bunun önüne geçmek için merdiven ve benzeri yükselticilerden destek alabilirsiniz.

10 Ütü yaparken masanızın yükseltisini kambur pozisyonda durmayacak şekilde ayarlamalısınız. Çamaşır sepetinizi tabure gibi yardımcı eşyaların üzerine koyabilirsiniz. Böylelikle sepetin içinden ütüleyeceğiniz eşyayı almak için sürekli kontrolsüz öne doğru eğilmenin önüne geçerek omurga sağlığınızı koruyabilirsiniz.

11 Yerleri dizlerinizin üzerinde silmemelisiniz. Bu durum ileride diz ekleminiz ve çevre dokularınızda yaralanmalara neden olabilir. Bu durumun önüne geçmek için uzun saplı yer silme aparatlarından destek alabilirsiniz. Bu tarz aparatlarI temin edemiyorsanız dizlerinizin altına yastık koyabilirsiniz.

12 Elektrik süpürgenizi kullanırken süpürge sapının uzun olmasına ve vücudunuza göre ayarlanabilir olmasına dikkat etmelisiniz.

13 Temizlik esnasında bulunduğunuz ortamı havalandırmaya özen göstermelisiniz. Temiz hava hem daha dinç hissetmenizi sağlayacaktır hem de temizlik esnasında kullandığınız deterjan vb. kimyasal içerikli ürünleri solumanıza engel olacaktır.

14 Temizliğe başlamadan önce dirseklik ve dizlik gibi yardımcı ekipmanlar kullanabilirsiniz. Bu ekipmanlar temizlik sırasında yaralanma riskinizi minimum seviyeye indirebilmektedir.

15 Temizlik sırasında mutlaka molalar vermelisiniz. Her 30 dakikada bir 10 dakika mola vermeniz vücudunuzun yorulmasına engel olacaktır.

Bugün 15:17 TSİ Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anne ve Babalar Çocuklar için rol model olduğunuzu unutmayın mask
Anne ve Babalar Çocuklar için rol model olduğunuzu unutmayın
76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaş gözlem altında mask
76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaş gözlem altında
Burger King Ramazan Menüsü Doyurmaya Niyetli! mask
Burger King Ramazan Menüsü Doyurmaya Niyetli!
Koronavirüs günlerinde oruç tutarken nelere dikkat edilmeli? mask
Koronavirüs günlerinde oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?
Rahat bir ramazan geçirmek için bunu yapın mask
Rahat bir ramazan geçirmek için bunu yapın
Ramazan Ayında Beslenirken Bunlara Dikkat! mask
Ramazan Ayında Beslenirken Bunlara Dikkat!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor mask
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu mask
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020) mask
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020)
Dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın, çünkü… mask
Dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın, çünkü…
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020 mask
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020

GALERİ

"Çantamda bomba var" dedi ve tren raylarına oturdu! Polis Alarm Verdi mask
"Çantamda bomba var" dedi ve tren raylarına oturdu! Polis Alarm Verdi
İki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı mask
İki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı
"Sincan'da Ramazan Akşamları" Programı Büyük Beğeni Topladı mask
"Sincan'da Ramazan Akşamları" Programı Büyük Beğeni Topladı
Vefa Grubu’ndan minik Beril’e pastalı doğum günü sürprizi mask
Vefa Grubu’ndan minik Beril’e pastalı doğum günü sürprizi
Atatürk Havalimanı’ndaki hastanenin çatı ve duvarları tamamlandı mask
Atatürk Havalimanı’ndaki hastanenin çatı ve duvarları tamamlandı
65 yaş üstüne güzel haber: ‘Pazar’ sürprizi mask
65 yaş üstüne güzel haber: ‘Pazar’ sürprizi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL