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Bakan Kurum Açıkladı: Kira yardımı süresi 48 aya çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen yerlerde kira yardımı süresinin 48 aya çıkarıldığını duyurdu.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kentsel dönüşümde kira yardımı süresine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, “Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz.

Toplamda inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyecek şekilde kendi yapısını inşa edecek vatandaşımızdan yapı maliyetinin yüzde 10’u kadar teminat verme zorunluluğunu kaldırıyoruz.

Bir yandan dönüşümü hızlandırırken diğer yandan da dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak ’100 Bin Sosyal Konut’ projemizde kura çekimlerine Korona virüs tedbirlerimizi aksatmadan 28 Nisan’da yeniden başlıyoruz Milletimizin desteğiyle, hızlı, yerinde dönüşüm ve gönüllülük esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz” dedi.

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