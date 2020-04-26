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İlt: Bakan Selçuk: “Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşların COVID-19’dan korunması için bir dizi yeni önlem aldıklarını söyledi.
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Bakan Selçuk: “Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşların COVID-19’dan korunması için bir dizi yeni önlem aldıklarını söyledi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, kuruluşlara yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi 2’nin hazırlanarak, tüm illere gönderildiğini belirten Bakan Selçuk; “Koronavirüsle mücadele kapsamında 7 Ocak 2020 tarihinden bu yana gerekli tüm tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçirdik.

Huzurevlerinde kalan büyüklerimizin ve personelimizin sağlığını korumak için kuruluşlarımızda alınması gereken önlemler ve prosedürler hakkında ikinci rehberi hazırladık. Böylec aldığımız tedbirleri bu rehberde topladık ’ dedi.

Çalışanlara COVİD-19 Testi Yapılıyor

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, hazırlanan ve kuruluşlara gönderilen yeni Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi’ne göre, 14 günlük vardiya sistemi kapsamında dışarıdan gelen her personele COVID-19 testi yapılması isteniyor.

Çalışanlar, “COVID-19 riski yoktur” ibaresinin bulunduğu bir belge ile kuruluşa giriş yapmak ve “Tekrar Kullanılamaz” anlamına gelen “NR” işareti bulunan maskeleri kullanmak zorunda.

Yemek Listelerine Hassasiyet Gösteriliyor

Genel Müdürlüğün hazırladığı rehberde, kuruluşlarda kalanların gıda tüketiminde de gerekli hassasiyetin gösterilmesi isteniyor.

Özellikle diyabet hastası olan yaşlılar başta olmak üzere, yemek listeleri düzenlenirken protein ve C vitamini ağırlıklı hazırlanacak.

Kuruluşlara açık ekmek yerine kapalı ekmek tedarik edilecek. Kuruluşlara dışardan yemek, meyve siparişi verilemeyecek.

Mecburi kargolar ise asgariye indirilecek ve güvenlikte dezenfekte edilerek kuruluşa alınacak.

Kuruluşlarda Kalanlar Aileleriyle Görüntülü Konuşuyor

Rehberde, kuruluşlarda kalan yaşlı ve engellilerin, aileleriyle sık sık görüntülü cep telefonundan görüştürülmesi de istendi.

Sosyal İzolasyon Odaları, Sosyal İzolasyon Katları ve Sosyal İzolasyon Binaları Oluşturuldu

Öte yandan, ilk rehberde açıklanan Sosyal İzolasyon Odaları, Sosyal İzolasyon Katları ve Sosyal İzolasyon Binaları gibi tanımlamalar, ikinci rehberde de yinelendi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ilk hazırladığı rehberde, ilk olarak, herhangi bir kuruluşta, COVID-19 şüphesiyle bir vakanın hastaneye sevk edilmesi durumunda, ilgili yerin Riskli Kuruluş olarak ilan edilmesi ile birlikte birçok karar uygulanmaya konulmuştu. Bu kapsamda yaşlı ve engellilerin, korunmaları için Sosyal İzolasyon Odaları oluşturuldu. Yaşlı kabulü yapılmayan ve yeni açılması planlanan kuruluşlar da birer Sosyal İzolasyon Kuruluşu olarak dizayn edildi ve gerektiğinde devreye alınması kararlaştırıldı.

Ayrıca, ikinci rehberle, herhangi bir nedenle hastaneye yatan yaşlı/engelli, taburcu edilmesinden sonra 14 gün boyunca karantinaya alınması vurgulandı.

Mümkün Olduğunca Tek Odalarda Kalınıyor

Kuruluşlardaki yaşlı veya engelliler, mümkün olduğu ölçüde tek kişilik odalara geçirildi.

Mümkün olmaması durumunda, kuruluşlardaki odalar yatak başı mesafesi 2 metre olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Takip çizelgeleri yardımıyla belirtilen saatlerde yaşlıların ateş, nabız, öksürük şikayeti ve solunum sayısı takipleri yapılmaya devam ediliyor.

Temas Takibi Rehberine Uygun Hareket Ediliyor

Kuruluşlarda, Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu ‘Temas Takibi Rehberi’ de devreye sokulmuştu. Görev yapan personelde, hastalık şüphesinin bulunması durumunda diğer çalışanlardan izole ediliyor. Görevliye COVİD-19 pozitif tanısının konulması halinde, 14 günlük karantinaya alınması zorunluluğu uygulanıyor.

Diğer yandan, takibi yapılan, engelli ve yaşlılarda da COVID-19 semptomlarının tespit edilmesi halinde, diğer sakinlerden izole ediliyor. Muhtemel bir vaka sonrasında ise kuruluş tam karantinaya alınıyor.

Bakanlık ayrıca tüm kuruluşlarda, ‘buluntu’, ‘terk’ gibi acil vakalara ayrı bir binada bakım hizmeti verilmesi için düzenleme yapmış, COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçları da SGK’nın geri ödeme listesine almıştı.

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