Türk hastayı İsveç’ten alan ambulans uçak Ankara’ya dönüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından İsveç’te yaşayan ve korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken için İsveç’e ambulans uçak gönderilmişti. İsveç’e varan uçak hastayı ve beraberindeki 3 çocuğunu alarak Ankara’ya dönmek için hareket etti.