Sağlık Bakanlığı tarafından İsveç’te yaşayan ve korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken için İsveç’e ambulans uçak gönderilmişti. İsveç’e varan uçak hastayı ve beraberindeki 3 çocuğunu alarak Ankara’ya dönmek için hareket etti.
Bugün 12:50 TSİ- Sağlık Güncelleme: Bugün 14:10 TSİ
Türk hastayı İsveç’ten alan ambulans uçak Ankara’ya dönüyor
Covid-19 teşhisi konulmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk vatandaşını almak için İsveç’e hareket eden ambulans uçak, Ankara’ya dönüyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz