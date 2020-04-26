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Türk hastayı İsveç’ten alan ambulans uçak Ankara’ya dönüyor

Covid-19 teşhisi konulmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk vatandaşını almak için İsveç’e hareket eden ambulans uçak, Ankara’ya dönüyor.
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Sağlık Bakanlığı tarafından İsveç’te yaşayan ve korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken için İsveç’e ambulans uçak gönderilmişti. İsveç’e varan uçak hastayı ve beraberindeki 3 çocuğunu alarak Ankara’ya dönmek için hareket etti.

Bugün 12:50 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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