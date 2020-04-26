Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:33 TSİ- Spor G: Bugün 14:05 TSİ

Karantinada golf böyle oynanır

İngiliz Profesyonel Golf Oyuncusu Jack South, evinde yaptığı golf atışlarıyla dikkat çekiyor. South’un masadaki kahve fincanına yaptığı atış kısa sürede binlerce kez izlendi.
Video için play'e tıklayın

Korona virüs salgını spor dünyasını vururken, birçok sporcu evlerinde yaptığı antrenmanlarla formdan düşmemek istiyor. İngiliz Profesyonel Golf Oyuncusu Jack South da evinde çalışan sporculardan birisi. Ancak South’un yaptığı antrenmanlar biraz farklı. Golf topuyla yaptığı atışlar oldukça dikkat çekici olan South, özellikle masada duran kahve fincanına çok oldukça bir iyi bir atış yapıyor. Jack South görüntüyü kendi sosyal medya hesabından paylaşırken, video kısa sürede binlerce kez izlendi.

Bugün 13:33 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
“Karar alınırsa 2 Mayıs’ta idmanlara başlarız” mask
“Karar alınırsa 2 Mayıs’ta idmanlara başlarız”
Hürser Tekinoktay: “Türkiye’nin en iyi hocası Beşiktaş’ta” mask
Hürser Tekinoktay: “Türkiye’nin en iyi hocası Beşiktaş’ta”
Hollanda’da lig bitti! mask
Hollanda’da lig bitti!
Servet Yardımcı: "Ligler haziranın ikinci haftasında başlayacak" mask
Servet Yardımcı: "Ligler haziranın ikinci haftasında başlayacak"
Bakan Kasapoğlu'ndan Liglerin Tamamlanması hakkında açıklama mask
Bakan Kasapoğlu'ndan Liglerin Tamamlanması hakkında açıklama
Mısır’da futbol 15 gün daha askıya alındı mask
Mısır’da futbol 15 gün daha askıya alındı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor mask
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu mask
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020) mask
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020)
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor mask
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020 mask
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020

GALERİ

Ankara Belediye Haberleri - 26 Nisan 2020 mask
Ankara Belediye Haberleri - 26 Nisan 2020
Ankara'da Sokağa çıkma yasağı boyunca Çankaya temizlendi mask
Ankara'da Sokağa çıkma yasağı boyunca Çankaya temizlendi
Mamak Belediyesi'nden 75. Yıl Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş mask
Mamak Belediyesi'nden 75. Yıl Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş
Ankara Gölbaşı Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine İftar Menülerini Ulaştırıyor mask
Ankara Gölbaşı Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine İftar Menülerini Ulaştırıyor
Yerel eşitlik için online toplantı; Kadına yönelik şiddet pandemide artıyor mask
Yerel eşitlik için online toplantı; Kadına yönelik şiddet pandemide artıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Ramazan'da İyilik Seferberliği mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Ramazan'da İyilik Seferberliği
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL