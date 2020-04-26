Kapalı iş yerlerine elektrik ve doğalgaz faturası kesilmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, koronavirüs sebebiyle geçici süreyle durdurulan işletmelere fatura gönderilmesi konusuna son noktayı koydu.81 ilde faaliyeti durdurulan yaklaşık 150 bin işletmeye, kepenklerini yeniden açana kadar elektrik ve doğalgaz faturası gönderilemeyecek.

Karar şu an için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsıyor. Ancak tedbirlerin uzatılmasına yönelik ilave bir karar alınırsa bu süre daha da uzatılabilecek. 3 aylık oluşacak kısmi faturaların daha sonra ödenmesi ya da ödenmemesi planı ise süre sonunda değerlendirmeye alınacak.

Söz konusu işletmelere, şirketler tarafından yanlışlıkla fatura gönderildiyse, Enerji Bakanlığı ve Enerjisi Piyasası Düzenleme Kurumu’na şikayette bulunulabilecek.