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Türkiye'de Turizm mayıs sonunda başlıyor

"İç turizmi mayıs sonunda başlatmayı düşünüyoruz" açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan geldi. Turizm sektörü açıldığında da oteller yarı kapasiteyle hizmet verecek, açık büfe olmayacak.
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Türkiye’de corona virüs sonrasında turizmin hızla toparlanabilmesi için yol haritası oluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hükümetin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sektör temsilcileriyle yaptığı toplantılar sonrasında bir plan belirledi.

Salgınla mücadelede bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi. Buna göre oteller ilk olarak yarı kapasiteyle hizmet verecek. Şezlong sayıları azaltılarak sosyal mesafe kuralına uyulacak.

Eğlence mekanları için tedbirler en üst seviyede olacak. Otellerde açık büfe hizmetine izin verilmeyecek.

Bugün 16:15 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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