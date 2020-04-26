Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 19:55 TSİ- Sağlık G: Bugün 21:02 TSİ

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 2 bin 357 yeni vaka tespit edildi"

Sağlık Bakanlığı, korona virüs dolayısıyla son 24 saatte 30 bin 177 test yapıldığını, bugünkü vaka sayısının ise 2 bin 357 olduğunu duyurdu.
Video için play'e tıklayın

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki günlük korona virüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün 30 bin 177 test yapılırken, 2 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı. Son 24 saatte korona virüs dolayısıyla 99 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 558 kişi iyileşerek taburcu oldu.

Bugünkü sayılarla beraber Türkiye genelinde toplam test sayısı 889 bin 742’ye, toplam vaka sayısı 110 bin 130’a, toplam vefat sayısı 2 bin 805’e, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 776’ya, toplam entübe hasta sayısı 883’e yükseldi. Ayrıca, tabloda 3 bin 558 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Bugün 19:55 TSİ İHA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bakan Koca, İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü mask
Bakan Koca, İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü
Ramazanla birlikte son çağrı mask
Ramazanla birlikte son çağrı
Bu Şikayetler Varsa Lens Kullanımına Ara Verilmeli! mask
Bu Şikayetler Varsa Lens Kullanımına Ara Verilmeli!
​Ramazan’da tüketilmesi gereken 5 mucize besin mask
​Ramazan’da tüketilmesi gereken 5 mucize besin
Sahurda ne yemeli? Tok tutan besinler nelerdir? mask
Sahurda ne yemeli? Tok tutan besinler nelerdir?
Uzmanlar Uyarıyor: Bağışıklığınızın Zayıfladığını Gösteren 4 Sinyal! mask
Uzmanlar Uyarıyor: Bağışıklığınızın Zayıfladığını Gösteren 4 Sinyal!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor mask
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu mask
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020) mask
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020)
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı” mask
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı”
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor mask
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor

GALERİ

10 dakikalık sağnak yağmur hayatı felç etti mask
10 dakikalık sağnak yağmur hayatı felç etti
Rize’de sıra dışı doğum günü sürprizi mask
Rize’de sıra dışı doğum günü sürprizi
Vatandaşları korkutan arı istilası mask
Vatandaşları korkutan arı istilası
Virüs kaynaklı en fazla can kaybı ABD ve İtalya’da mask
Virüs kaynaklı en fazla can kaybı ABD ve İtalya’da
31 ilde sessiz hafta sonu mask
31 ilde sessiz hafta sonu
Sevimli yunuslar deniz yüzeyi temizleme aracıyla yarıştı mask
Sevimli yunuslar deniz yüzeyi temizleme aracıyla yarıştı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL