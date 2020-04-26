Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 2 bin 357 yeni vaka tespit edildi"

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki günlük korona virüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün 30 bin 177 test yapılırken, 2 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı. Son 24 saatte korona virüs dolayısıyla 99 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 558 kişi iyileşerek taburcu oldu.
Bugünkü sayılarla beraber Türkiye genelinde toplam test sayısı 889 bin 742’ye, toplam vaka sayısı 110 bin 130’a, toplam vefat sayısı 2 bin 805’e, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 776’ya, toplam entübe hasta sayısı 883’e yükseldi. Ayrıca, tabloda 3 bin 558 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz