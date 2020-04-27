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Başkan Kaplan ihtiyaç sahiplerinin yanında

Beypazarı Belediyesi, Ramazan ayının başlaması ile birlikte, ilçemizde yaşayan evlerinde yalnız olan, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Elif Duman
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Beypazarı Belediyesi, Ramazan ayının başlaması ile birlikte, ilçemizde yaşayan evlerinde yalnız olan, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Bu çalışmalar kapsamında Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan’da, bugün ekiplerimizle birlikte sahada yerini aldı ve vatandaşlarımızın yemeklerini tek tek evlerine ulaştırarak vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarını bizzat kendisi dinledi.

Başkan Kaplan, ‘‘Göreve geldiğimiz yıldan beridir, her yıl Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle evlere sıcak yemek hizmetimizi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bugün bizzat sahaya çıkarak hem sıcak yemeklerimizi ulaştırdık hem de hemşehrilerimizle hasbihal ederek bizden bir istekleri, bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduk.'' dedi.
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Bugün 09:48 TSİ Ankara/ Beypazari- Belediyeler

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