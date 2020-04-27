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Bugün 09:55 TSİ- Ekonomi G: Bugün 10:06 TSİ

Serbest piyasada döviz fiyatları - 27 Nisan 2020

Dolar 6,9550 liradan, euro ise 7,5440 liradan güne başladı.
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Serbest piyasada 6,9530 liradan alınan dolar, 6,9550 liradan, 7,5420 liradan alınan euro ise 7,5440 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,9820 liradan, euro ise 7,5450 liradan satılmıştı.

Bugün 09:55 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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