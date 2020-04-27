Serbest piyasada 6,9530 liradan alınan dolar, 6,9550 liradan, 7,5420 liradan alınan euro ise 7,5440 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,9820 liradan, euro ise 7,5450 liradan satılmıştı.
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Serbest piyasada döviz fiyatları - 27 Nisan 2020
Dolar 6,9550 liradan, euro ise 7,5440 liradan güne başladı.
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz