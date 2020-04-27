Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:15 TSİ- Spor

Maradona formasına 55 bin Euro

İtalya’da korona virüs salgınına yakalananlara yardım için düzenlenen açık artırmada, Maradona’nın Napoli forması 55 bin Euro’ya satıldı.
mask

Korona virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da, salgına yakalananlara yardım etmek amacıyla düzenlenen açık artırmada Arjantin’in futbol efsanesi Armando Diego Maradona’nın forması da satışa çıktı. Napoli’de Maradona ile birlikte oynayan eski futbolcu Ciro Ferrara tarafından açık artırmaya bağışlanan forma, 55 bin euroya alıcı buldu. Açık artırmanın ardından "Başka bir oyun daha kazandık" diyen Ferrara, "Bu yaptığımız çok önemli bir şey. Hep birlikte kazandık" ifadelerini kullandı. Müzayede de toplamda 85 bin euro elde edildiği açıklandı.

Bugün 10:15 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
“Emre Belözoğlu ile aynı takımda oynamak isterim” mask
“Emre Belözoğlu ile aynı takımda oynamak isterim”
Yunanistan’da bahis şoku: Olympiakos küme düşürülebilir mask
Yunanistan’da bahis şoku: Olympiakos küme düşürülebilir
Polonya’da ligler mayıs ayında başlayabilir mask
Polonya’da ligler mayıs ayında başlayabilir
Tesisler sahiplerini bekliyor! mask
Tesisler sahiplerini bekliyor!
“Karar alınırsa 2 Mayıs’ta idmanlara başlarız” mask
“Karar alınırsa 2 Mayıs’ta idmanlara başlarız”
Hürser Tekinoktay: “Türkiye’nin en iyi hocası Beşiktaş’ta” mask
Hürser Tekinoktay: “Türkiye’nin en iyi hocası Beşiktaş’ta”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor mask
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu mask
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı” mask
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı”
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor mask
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı mask
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu mask
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu

GALERİ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok minik kedi koruma altına aldı mask
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok minik kedi koruma altına aldı
Mansur Yavaş'tan Çiçek Sürprizi   mask
Mansur Yavaş'tan Çiçek Sürprizi  
Haber: Mamak Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi mask
Haber: Mamak Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi
10 dakikalık sağnak yağmur hayatı felç etti mask
10 dakikalık sağnak yağmur hayatı felç etti
Rize’de sıra dışı doğum günü sürprizi mask
Rize’de sıra dışı doğum günü sürprizi
Vatandaşları korkutan arı istilası mask
Vatandaşları korkutan arı istilası
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL