Türkiye Avrupa’da 12. sırada yer aldı

Medya takip kurumu Ajans Press, teknoloji ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl teknoloji ile alakalı basına 50 bin 570 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece yazılımlarla alakalı çıkan haber adetlerine bakılığında ise geçen yıldan bugüne kadar 30 bin 136 haber olduğu görüldü. Haber içerikleri kontrol edildiğinde ise son yıllarda yazılım için yapılan yatırımların dışında, Türkiye’den yapılan yazılım ithalatından, yapay zekâ kullanımına geçişe kadar birçok başlık yer aldı.

Ajans Press’in, stackoverflow.com verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerindeki yazılım geliştirici sayıları açıklandı. Böylelikle, Türkiye’de 140 bin yazılım geliştirici olduğu görülürken, birinci sıraya 837 bin ile Almanya’nın yerleştiği kaydedildi. Almanya’ya en yakın ülke ise 814 bin ile İngiltere olurken, üçüncü ülke 467 bin yazılım geliştiriciyle Fransa olarak kayıtlara geçti. İlk üçü takip eden ve en çok yazılım geliştiriciye sahip diğer ülkeler ise sırasıyla, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Polonya ve Ukrayna olarak sıralandı. Türkiye’den sonra gelen bazı ülkeler ise; Romanya, Danimarka, Belçika ve Norveç olarak kayıtlara geçti.