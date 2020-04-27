Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,54’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 2.508,40 puanlık artışla 101 bin 267 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 15 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,79, holding endeksi de 2,54 değer kazandı.
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Borsa günü yükselişle tamamladı - 27 Nisan 2020
Borsa, günü yüzde 2,54’lük yükselişle tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz