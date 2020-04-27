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Borsa günü yükselişle tamamladı - 27 Nisan 2020

Borsa, günü yüzde 2,54’lük yükselişle tamamladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,54’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 2.508,40 puanlık artışla 101 bin 267 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 15 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,79, holding endeksi de 2,54 değer kazandı.

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