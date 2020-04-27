Kasımpaşa antrenmanlara başladı

Kemerburgaz Tesislerinde, Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman akşam saatlerinde başladı. Antrenmanda, sosyal mesafe kuralları sıkıca uygulandı ve hijyenle ilgili bütün uyarıları dikkate alan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. İdman dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan pas çalışmaları ile tamamlandı.

Hazırlıklar yarın yapılacak antrenman ile devam edecek.

(İHA)