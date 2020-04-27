Kemerburgaz Tesislerinde, Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman akşam saatlerinde başladı. Antrenmanda, sosyal mesafe kuralları sıkıca uygulandı ve hijyenle ilgili bütün uyarıları dikkate alan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. İdman dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan pas çalışmaları ile tamamlandı.
Bugün 22:15 TSİ- Spor
Kasımpaşa antrenmanlara başladı
Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen ara sonrası Kasımpaşa antrenmanlara bugün başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz