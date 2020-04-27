Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 22:15 TSİ- Spor

Kasımpaşa antrenmanlara başladı

Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen ara sonrası Kasımpaşa antrenmanlara bugün başladı.
mask

Kemerburgaz Tesislerinde, Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman akşam saatlerinde başladı. Antrenmanda, sosyal mesafe kuralları sıkıca uygulandı ve hijyenle ilgili bütün uyarıları dikkate alan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. İdman dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan pas çalışmaları ile tamamlandı.

  • Hazırlıklar yarın yapılacak antrenman ile devam edecek.
  • (İHA)
    •

    Bugün 22:15 TSİ İHA İstanbul- Spor

    göndermek için kutuyu işaretleyin

    Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
    “Emre Belözoğlu ile aynı takımda oynamak isterim” mask
    “Emre Belözoğlu ile aynı takımda oynamak isterim”
    Yunanistan’da bahis şoku: Olympiakos küme düşürülebilir mask
    Yunanistan’da bahis şoku: Olympiakos küme düşürülebilir
    Polonya’da ligler mayıs ayında başlayabilir mask
    Polonya’da ligler mayıs ayında başlayabilir
    Tesisler sahiplerini bekliyor! mask
    Tesisler sahiplerini bekliyor!
    “Karar alınırsa 2 Mayıs’ta idmanlara başlarız” mask
    “Karar alınırsa 2 Mayıs’ta idmanlara başlarız”
    Hürser Tekinoktay: “Türkiye’nin en iyi hocası Beşiktaş’ta” mask
    Hürser Tekinoktay: “Türkiye’nin en iyi hocası Beşiktaş’ta”
    BEĞEN 24 B
    TAKİP ET 16 B
    TAKİP ET
    TAKİP ET
    Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı mask
    Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı
    Ankara'da Esnafa destek devam ediyor mask
    Ankara'da Esnafa destek devam ediyor
    Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı mask
    Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı
    Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu mask
    Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu
    Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu mask
    Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu
    Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı” mask
    Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı”

    GALERİ

    Günün Özeti Haberleri - 27 Nisan 2020 mask
    Günün Özeti Haberleri - 27 Nisan 2020
    İstanbul Boğazı’nda çiçek açan erguvanlar havadan görüntülendi mask
    İstanbul Boğazı’nda çiçek açan erguvanlar havadan görüntülendi
    İETT otobüsüne çarpan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu mask
    İETT otobüsüne çarpan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu
    Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok minik kedi koruma altına aldı mask
    Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok minik kedi koruma altına aldı
    Mansur Yavaş'tan Çiçek Sürprizi   mask
    Mansur Yavaş'tan Çiçek Sürprizi  
    Haber: Mamak Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi mask
    Haber: Mamak Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi
    BEĞEN 24 B
    TAKİP ET 16 B
    TAKİP ET
    TAKİP ET

    Şehir Rehberi

    GİRİŞ YAP KAYIT OL