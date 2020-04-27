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Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal ettiğine yönelik yeni görüntüler yayınladı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Rus ordusunun Ukrayna’da var olduğunu gösteren yeni deliller buldu.
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Söz konusu AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Rusya’nın Ukrayna topraklarında olduğunu gösteren bir bilgi notu paylaştı. Rus Ordusunun Ukrayna’da olduğunu gösteren yeni deliller rapora şu şekilde yansıdı:

"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Rus ordusunun Ukrayna’da var olduğunu gösteren yeni deliller buldu. 10 Mart günü, bir mini İHA (İnsansız Hava Aracı) temas hattının 13 km güneyindeki Luhansk şehrinde bulunan bir tesiste Ruslara ait RB-636 Svet-KU, RB-341V Leer-3 and R-934B Sinitsa modeli 3 adet Elektronik Harp Silahı tespit etti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna misyonu bu durumu yeni bildirdi. 16 Mart tarihli bu raporda Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatına ait bir mini İHA’nın, Hükümet tarafından kontrol edilemeyen Luhansk bölgesine 9 km mesafedeki Yuzhna-Lomuvatka yakınlarında Ruslara ait “Tirana-2” ve R-330Zh “Zhytel” adlı bir çeşit karıştırma vazifesi icra eden elektronik harp silahı tespit ettiği belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı devam eden saldırgan tutumu ve Donetsk ve Luhansk’daki terörist grupların desteklenmesi uluslararası barış ve güvenlik kurallarının açık bir ihlalidir ve ayrıca 3314 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı madde 3 gereği saldırgan devlet olarak uluslararası yükümlülüklere yol açmaktadır."

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