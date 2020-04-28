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Dünya Sağlık Örgütü :‘’Uyarılarımızı dinleyen ülkeler şu an daha iyi durumda’’

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ‘’Uyarılarımızı dinleyen ülkeler şu an daha iyi durumda’’ dedi.
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Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO’nun İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan genel merkezinde internet üzerinden video konferans yolu ile basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, Latin Amerika, Doğu Avrupa, Afrika ve bazı Asya ülkelerinde artan korona virüs vaka sayıları nedeni ile endişe duyduklarını belirterek, "Salgın bitme noktasından çok uzak" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bu bölgelerdeki ülkelerin korona virüs vaka ve ölüm sayılarının düşük olmasının sebebinin ülkelerdeki test kapasitesinin düşük olması nedeni ile olduğunu vurgularken, bu ülkelerdeki vaka ve ölüm sayılarının açıklananın çok üzerinde olduğu uyarısını yaptı. Ghebreyesus, korona virüs nedeni ile dünya genelinde çok fazla insanın hayatını kaybettiğine değinerek, "WHO, salgının diğer sağlık hizmetleri ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyor.

Çocuklar, korona virüsün neden olduğu hastalık ve ölümlerde daha az risk altında ama aşı ile önlenebilir diğer hastalıklarda ise yüksek risk altında olabilirler" açıklamasında bulundu. Direktör, 30 Ocak’ta "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan ettiklerine vurgu yaparak, bu dönemde Çin dışında sadece 82 vaka görüldüğünü, bunların 10’un Avrupa’da olduğunu hatırlattı. Ghebreyesus, "Biz ülkelere sadece tavsiyelerde bulunabiliriz. Tavsiyelerin uygulanmasına ilişkin bizim bir yetkimiz yok. Dünya dikkatlice WHO’yu dinlemeliydi" ifadelerini kullanırken, küresel acil durum ilan edildiğinde her ülkenin kamu sağlığına ilişkin tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

WHO, korona virüs nedeni ile 30 Ocak tarihinde "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

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