17. TÜRSAK GELECEĞİN SİNEMASINDA FİNALE KALAN 20 PROJE BELLİ OLDU

SINEMA ÖĞRENCILERININ KISA FILM PROJELERINI HAYATA GEÇIRMELERI IÇIN 17 YILDIR DESTEK VEREN VE T.C. KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI VE TÜRSAK VAKFI IŞ BIRLIĞI ILE GERÇEKLEŞTIRILEN TÜRSAK GELECEĞIN SINEMASINDA FINALE KALAN 20 PROJE ÖN JÜRI TOPLANTISI SONUCU BELIRLENDI.

Benzer kısa film yarışmalarından farklı olarak gençler tarafından nitelikli filmler üretilmesine yönelik senaryo aşamasından üretim aşamasına kadar seçmeler eğitimler ve maddi desteklerle gerçekleştirilen 17. TÜRSAK Geleceğin Sinemasında ön jüri toplantısı sonucu finale kalan 20 eser belirlendi.

Yarışmanın sonuçları ilk olarak TÜRSAK Vakfının YouTube kanalında başarılı oyuncu Hatice Şendilin katılımıyla canlı yayımlanan Senaryo Sohbetleri programında açıklandı. 20 proje 25 Nisan 2020 Cumartesi günü Yönetmen BORA TALAT OYACI Yapımcı GÜLNAZ GÖKÇEN ve İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı DR. ÖĞR. GÖR. PERIHAN TAŞ ÖZden oluşan ön jüri tarafından gerçekleştirilen toplantıyla belirlendi.

17. TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda Finale Kalan 20 Proje Belli Oldu.. İşte Projeler

Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yoğun katılım gerçekleştiği yarışmada DERYA EROĞLUnun AYAKKABI TURAP BAŞELin BAĞ İNAN ERBILin BELKI BIR GÜN GIDERIZ.

MELIH ÖNDERin BENI AYA UÇUR NADIR KOCAKAYAnın CEVAPSIZ ARAMA MUHAMMED GÜNAYDINın DUR BAK DINLE GEÇ SERDAL ALTUNun EKSIK CANER AKKURDun ENTROPI-KÖPEKBALIĞI AKASYA GALIBAnın GÖLGESIZLER DOĞAN BELGEnın İNŞAATTAKI İREM GÜNENin KALANLAR YIĞIT ARMUTOĞLUnun MAJIDDEN SEVGILERLE DOĞUKAN TATARın MANDALINA HAKAN ECEnin NEREYE ANNE SONER AKALININ ORTADOĞU TELEVIZYON HASTANESI FEYZI BARANın PEMBE KRAMPON GIZEM ÖZERin SIRAYET BEGÜM AKSOYun SMIRNANIN ÇUKURU HAKAN EYILIKin SU BIRIKINTILERI VE ÇAMURLAR ve FERIT GÖKTAŞın TABLODAKI KADIN adlı senaryoları finale kaldı.

17 yıldır T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı TÜRSAK iş birliğiyle gerçekleştirilen TÜRSAK Geleceğin Sinemasında hayata geçen filmler bugüne dek Türkiye ve dünyanın çeşitli festivallerinde gösterildi dereceye girdi ve ödüllendirildi. Bu sene de finale kalan 20 eser arasından desteğe hak kazanan 10 proje Yönetmen MAHMUT FAZIL COŞKUN başkanlığında TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yapımcı BULUT REYHANOĞLU oyuncu DAMLA SÖNMEZ İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi DOÇ. DR. ÖZGÜ YOLCU ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı MUSTAFA SELÇUK YAVUZKANATtan oluşan ana jüri tarafından belirlenecek.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı TÜRSAK tarafından bu yıl 10 projeye 6 bin TL maddi destek post-prodüksiyon desteği ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Geleneksel olarak 17 yıldır başarıyla gerçekleştirilen TÜRSAK Geleceğin Sineması bir yandan Türk sinemasının geleceğine giden yolu aydınlatırken bir yandan da akademik başarıları ve gelecekteki kariyerleri için film yapması gereken öğrencileri daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam edecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular yarışmanın web sitesinden ve TÜRSAK Vakfının sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.