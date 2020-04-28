Türk Sanat Müziği’nin usta isimlerinden Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti. Diva lakaplı usta sanatçı Ersoy’un danışmanı Arzu Acay, sosyal medya hesabından yaptığı, ’Diva’mızın annesini kaybetti. Acımız çok büyük’ paylaşımı ile üzücü haberi duyurdu.
Bugün 09:43 TSİ- Magazin Güncelleme: Bugün 09:44 TSİ
Bülent Ersoy’un annesi hayatını kaybetti
Usta sanatçı Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz