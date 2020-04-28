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Trump: “Kuzey Kore liderinin sağlığı konusunda bilgim var ama açıklayamam”

ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyada merak uyandıran ve sağlığı ile ilgili bir türlü bilgi alınamayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumuyla ilgili bilgisi olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını söyledi.
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlığı hakkında bilgiye sahip olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını duyurdu. Trump yaptığı açıklamada, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim Jong-un Cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim’den iyi bir haber alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Trump, Kuzey Kore lideri ile çok yakın bir ilişki içerisinde olduğunu belirterek, "ABD Başkanı olmasaydım, şu anda Kuzey Kore ile savaşta olurduk" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Kuzey Kore’nin kurucu lideri Kim İl-sung’un doğum günü olan 15 Nisan kutlamalarında görülmemesinin ardından sağlık durumunun iyi olmadığına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in dün yaptığı açıklamada öldüğü iddia edilen Kuzey Kore liderinin hayatta olduğunu açıklamıştı.

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