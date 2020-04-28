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Bugün 10:25 TSİ- Siyaset

“Covid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz”

letişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelede NATO müttefiki ABD ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.
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İletişim Başkanı Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin dostlarına ve müttefiklerine tıbbi malzeme göndermeye devam ettiğine dikkati çekti. Altun, "500 bin cerrahi yüz maskesi ve çeşitli türde binlerce koruyucu ekipman Salı günü ABD’deki Andrews Hava Üssü’ne varmış olacak. Covid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Bugün 10:25 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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