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Bugün 10:35 TSİ- Asayiş

Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."
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Bugün 10:35 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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