Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:40 TSİ- Ekonomi

Tailwind Havayolları kargo uçuşlarına başladı

Sivil havacılık sektörünün köklü şirketi Tailwind Havayolları, dünyanın koronavirüsle mücadelesine destek olmaya devam ediyor. Tahliye uçuşlarıyla insanları sevdiklerine ulaştıran şirket, ilk kargo seferi ile İzmir’den İspanya’ya tıbbı malzeme taşıdı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Tailwind Havayolları, koronavirüs ile mücadele kapsamında kargo seferlerine başladı. Yapılan açıklamada; ilk kargo uçuşuyla İspanya’ya 4 ton tıbbi kargo ve insanı yardımın taşınmasını sağlayan şirket, tıbbi yardımların ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılması için çalışmalarına devam edecek.

"TIBBİ MALZEME İHTİYACI OLAN ÜLKELER İÇİN KARGO UÇUŞLARIMIZA BAŞLADIK"

Tailwind Havayolları Genel Müdürü Mehmet Bostan, "Koronavirüs salgının hayatımızı etkilemeye başladığı ilk andan itibaren, transferlerimizle insanları ülkelerine ve sevdiklerine kavuşturduk. Bugün de tıbbi malzeme ihtiyacı olan ülkelere bu ihtiyaçları ulaştırmak için kargo seferlerimize başladık. İlk uçuşumuzu İzmir’de İspanya’ya gerçekleştirdik ve 4 ton tıbbi malzemeyi yerine ulaştırdık. Dünya ve insanlık için böylesine kritik bir dönemde, hayati bir görevde yer almak bizim için son derece gurur verici. Kargo uçuşlarımıza devam edeceğiz. Tıbbi malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gereken tüm çabayı göstereceğiz” dedi.

Uçuş sırasında gerekli tüm önlemleri aldıklarına değinen Bostan, "Şirket olarak yolcu ve kargo transfer ihtiyaçlarına büyük bir hızla cevap veriyoruz. Böylelikle bu zor zaman da insanların hayatına dokunabiliyoruz. Personelimiz böyle ulvi bir görevde yer almaktan son derece mutlu. Uçuş ekibinden yer hizmetleri personelimize kadar hepsine emekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bugün 11:40 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Borsa günü yükselişle tamamladı - 27 Nisan 2020 mask
Borsa günü yükselişle tamamladı - 27 Nisan 2020
Serbest piyasada altın fiyatları - 27 Nisan 2020 mask
Serbest piyasada altın fiyatları - 27 Nisan 2020
Benzine indirim geldi - 27 Nisan 2020 mask
Benzine indirim geldi - 27 Nisan 2020
Borsa ilk yarıda yükseldi - 27 Nisan 2020 mask
Borsa ilk yarıda yükseldi - 27 Nisan 2020
Serbest piyasada altın fiyatları - 27 Nisan 2020 mask
Serbest piyasada altın fiyatları - 27 Nisan 2020
Borsa haftaya yükselişle başladı mask
Borsa haftaya yükselişle başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı mask
Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor mask
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı mask
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu mask
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu
Ankara'da Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Ankara'da Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı” mask
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı”

GALERİ

Yaşları küçük ama suçları büyük mask
Yaşları küçük ama suçları büyük
ABD’ye yardım götüren uçak havalandı mask
ABD’ye yardım götüren uçak havalandı
Yunus polisler maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor mask
Yunus polisler maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor
Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı mask
Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı
Antalya’nın Vazgeçilmez Rotası Side Tatili mask
Antalya’nın Vazgeçilmez Rotası Side Tatili
Günün Özeti Haberleri - 27 Nisan 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 27 Nisan 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL