Tailwind Havayolları kargo uçuşlarına başladı

Tailwind Havayolları, koronavirüs ile mücadele kapsamında kargo seferlerine başladı. Yapılan açıklamada; ilk kargo uçuşuyla İspanya’ya 4 ton tıbbi kargo ve insanı yardımın taşınmasını sağlayan şirket, tıbbi yardımların ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılması için çalışmalarına devam edecek.

"TIBBİ MALZEME İHTİYACI OLAN ÜLKELER İÇİN KARGO UÇUŞLARIMIZA BAŞLADIK"

Tailwind Havayolları Genel Müdürü Mehmet Bostan, "Koronavirüs salgının hayatımızı etkilemeye başladığı ilk andan itibaren, transferlerimizle insanları ülkelerine ve sevdiklerine kavuşturduk. Bugün de tıbbi malzeme ihtiyacı olan ülkelere bu ihtiyaçları ulaştırmak için kargo seferlerimize başladık. İlk uçuşumuzu İzmir’de İspanya’ya gerçekleştirdik ve 4 ton tıbbi malzemeyi yerine ulaştırdık. Dünya ve insanlık için böylesine kritik bir dönemde, hayati bir görevde yer almak bizim için son derece gurur verici. Kargo uçuşlarımıza devam edeceğiz. Tıbbi malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gereken tüm çabayı göstereceğiz” dedi.

Uçuş sırasında gerekli tüm önlemleri aldıklarına değinen Bostan, "Şirket olarak yolcu ve kargo transfer ihtiyaçlarına büyük bir hızla cevap veriyoruz. Böylelikle bu zor zaman da insanların hayatına dokunabiliyoruz. Personelimiz böyle ulvi bir görevde yer almaktan son derece mutlu. Uçuş ekibinden yer hizmetleri personelimize kadar hepsine emekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.