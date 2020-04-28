Almanya’da korona virüsten can kaybı 6 bini geçti

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi halini alan korona virüsü, Almanya’da 6 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı. Almanya’da son açıklanan verilere göre ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 6 bin 126’ya, toplam vaka sayısı ise 158 bin 758’e yükseldi.