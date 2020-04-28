Başkan Altınok: “Ücretsiz psikolojik destek sağlıyoruz“

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezimizi hizmete sokarak vatandaşlarımızın ücretsiz psikolojik destek almalarını sağlıyoruz. Merkezimiz, Keçiörenli vatandaşlarımıza haftanın 3 günü telefonla, diğer 2 gün ise gerek görüldüğü takdirde destek merkezimizde yüz yüze hizmet veriyor.“dedi.

Başkan Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi olarak koronavirüse karşı alınan önlemlerle birlikte hizmet hızını ve çeşitliliğini de artırdıklarını söyledi. Altınok, “Ülkemizde ve dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgınıyla birlikte toplumsal taleplere göre hizmet ağımızı genişletiyoruz. Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezimiz de bu anlamda vatandaşımıza ücretsiz olarak sunduğumuz yeni bir hizmetimizdir.” diye konuştu.

“RANDEVU GÜNÜ UZMANLAR TARAFINDAN BELİRLENİYOR”

Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi’nin işleyişine ilişkin bilgiler de veren Altınok, şunları söyledi:

“Merkezimizde, talepte bulunan vatandaşlarımıza uzmanlarımız tarafından psikolojik destek sunuluyor. Buraya ulaşmak isteyenler telefon başında bekleyip zaman kaybetmek zorunda kalmıyor. Vatandaşlarımız, Keçiören Belediyesi web sitesinde bulunan Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi linkine tıklayarak kişisel bilgileriyle birlikte kayıt oluşturup, sekreter ya da telesekreterle muhatap olmadan başvurularını gerçekleştirebiliyor. Uzmanlarımız, randevu alan vatandaşımızı daha öncesinden arayarak randevu gününe ilişkin bilgilendiriyor. Randevu saati yaklaşan vatandaşımıza tekrar hatırlatmada bulunmak için ikinci bir arama daha yapılarak terapi için hazır olmaları konusunda uyarıda bulunuluyor.”