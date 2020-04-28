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Bugün 12:10 TSİ- Spor

Lig oynanırsa 100 milyon TL, oynanmazsa 1 milyar TL zarar

Süper Lig ve Avrupa’nın detaylı analizlerinin yapıldığı Ekolig raporu yayınlandı. Rapora göre Süper Lig’de kalan maçların oynanması durumunda zarar 100 milyon TL ile sınırlı kalacak. Oynanmaması halinde ise miktar 1 milyar TL’ye çıkacak.
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Korona virüs salgını nedeniyle durdurulan ligler, ekonomik anlamda da kulüplerin büyük kayıp yaşamalarına sebep oldu. Avrupa’nın ve Süper Lig’in ekonomik anlamda detaylı analizinin yapıldığı, Aktif Bank tarafından hazırlanan Ekolig raporu yayınlandı. 2018-2019 sezonunda 4,2 milyar TL gelir elde edilen Süper Lig’de özellikle naklen yayın hakları ve statlarda artan seyirci sayısıyla birlikte dikkat çekici bir ivme yakalanmıştı. Bu sezon ligde galibiyet için kazanılan miktar 2,7 milyon TL, beraberlikte ise 1,4 milyon TL. Sezonun geri kalan haftalarında oynanacak olan 72 maçta dağıtılacak olan yayın geliri 194,4 milyon TL olacak. Sezonun kalanının oynanması durumunda takımlar maç günü gelirlerini kaybedecek. Özellikle boş tribünlerin haftalık zararı 10 milyon TL’nin üzerinde olacak. Ligin kalanının seyircisiz oynanması halinde toplam zarar 100 milyon TL’yi bulacak.

Ancak ligin oynanmaması durumunda ise yayın gelirlerinden sponsor gelirlerine dek birçok kalemde kayıp yaşanacak. Ekolig raporuna göre ligin oynanması halinde zarar 100 milyon TL, oynanmaması halinde ise 1 milyar TL olacak.

Bugün 12:10 TSİ İHA İstanbul- Spor

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