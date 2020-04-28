Virüsün ABD’de spora maliyeti 6 milyar doları geçti

Korona virüs salgını tüm dünyayı olumsuz etkilerken, bütün spor organizasyonları da askıya alındı. Salgın nedeniyle spor dünyasının ekonomik kaybı da bir hayli fazla. Vaka sayısının 1 milyonu geride bıraktığı, 56 binin üzerinde can kaybının yaşandığı ABD’de, spor dünyasının kaybı 6 milyar doları (42 milyar TL) geçti. Ekolig raporunda yer alan analize göre Amerika’da ekonomik anlamda en çok etkilenen branş beyzbol oldu. Bu branştaki kayıp 2 milyar dolar olarak hesaplanırken, NBA’in kaybı ise 1.2 milyar dolar oldu. NBA’in ardından kolej basketbolu ligi olan NCAA’in kaybı ise 1 milyar dolar. ABD’nin en önemli organizasyonlarından olan Nascar yarışlarında oluşan zarar ise 800 milyon dolar. Bunun dışında Amerikan futbolu ve futbol müsabakalarının durmasından kaynaklı olarak da 1 milyar doların üzerinde gelir kaybı yaşandı. Korona virüs nedeniyle yalnızca ABD’deki spor organizasyonlarında 6 milyar doların (42 milyar TL) üzerinde gelir kaybı oldu.