Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 382,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,40 liradan, 2 bin 519 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 540 liradan, 348,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352,60 liradan, 2 bin 461 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 481 liradan, bin 231 liradan alınan Yarım Ziynet bin 241 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı.