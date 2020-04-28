İstanbul Kapalıçarşı’da 382,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,40 liradan, 2 bin 519 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 540 liradan, 348,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352,60 liradan, 2 bin 461 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 481 liradan, bin 231 liradan alınan Yarım Ziynet bin 241 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı.
Bugün 18:10 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,40 lira oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz