Koronavirüs sebebiyle bilgisayar kullanımı arttı! Uzmanlar uyarıyor!

Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), gözler açısından hem mevsimsel hem de karantina günleri nedeniyle artan başlıca iki soruna dikkat çekti. TOD, evde ekran önünde geçirilen uzun sürelerin; gözlerde kaşıntı ve kızarıklığa neden olan bahar alerjisi şikayetlerini arttırdığını bildirdi.

Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Orhan’ın paylaştığı bilgiye göre, içinde bulunduğumuz dönemin en önemli iki özelliği; ilkbaharda alerjinin artması ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde uzun süreli ekran ve bilgisayar kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunlar.

Uzun süreli ekran kullanımı, alerjik sorunları arttırıyor

“Gözde kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve yanma, bahar döneminde alerjinin etkisi ile ortaya çıkan mevsimsel bulgulardır” diyen Prof. Orhan, “Ancak bu bulgular, evde zaman geçirmek zorunda kaldığımız bu dönemde, her zamankinden daha uzun süre bilgisayar ve ekran kullanımı sonucu daha da artıyor” diye konuştu. Mehmet Orhan, “Bu tür kaşıntı, sulanma ve kızarıklıklar, alerjinin en temel bulgusu olup, enfeksiyon ile bir ilgisi bulunmuyor” uyarısında bulundu.

Gözümüzü neler zorluyor?

Uzun süre ekran başında kalmak, cep telefonunu uzun saatler kullanmak, gözde yanma, kızarıklık, kuruluk ve yorgunluk hissini çok artırıyor. Uzun süre yakına odaklanmak, bu yorgunluk şikayetlerinin daha da yoğunlaşmasına neden oluyor.

Sonuç olarak bu dönemde üç temel gelişme gözümüzü zorluyor:

Alerji

Göz kuruluğu ve yanma

Uzun süre yakın çalışmaya bağlı olarak ortaya çıkan göz yorgunluğu

Ne yapmalı?

TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı’na göre, alerji konusunda önemli ve dikkat edilmesi gereken nokta, gözleri kaşımamak. Uzun süre gözleri kaşımak, kornea tabakasında incelme, bulanık görme ve astigmatizmaya yol açabiliyor.

Güneş gözlüğü kullanmak, sık el ve yüz yıkamak, alerji ilaçları ve damlaları kullanmak alerji açısından koruyucu. Ancak özellikle kortizonlu damlalar, glokom ve katarakt yan etkileri nedeniyle mutlaka göz doktoru kontrolünde kullanılmalı.

Kuru ortamdan kaçının, daha çok göz kırpın, daha çok su için

Göz kuruluğu ve yanma sorunlarına; ortamın kuru olması, göz kırpma refleksinin azalması, klimalı ortam, az su içilmesi, makyaj ve gereğinden uzun süreli kontakt lens kullanımı, ayrıca yakın mesafeden ekran çalışmaları neden olabiliyor.

Bol su içmek, ortam nemini ayarlamak, düzenli göz kırpma refleksi, suni gözyaşı damlaları ve kontakt lensin uygun süreli kullanılması, sürecin düzeltilmesine destek sağlıyor.

Her 20 dakikada ara verin, uzağa bakın

Prof. Dr. Mehmet Orhan, özellikle bilgisayar veya telefon ekranlarına yönelik uzun süreli yakından bakma durumlarında, 20 veya 30 dakikada bir ara verilmesini, bir süre için uzağa odaklanarak başka bir noktaya odaklanılmasını tavsiye ediyor. Bu yaklaşım, göz yorgunluğunu giderilmesi ve gözün dinlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Lens kullanıcıları için

Bu dönemde kontak lens kullanan kişilerin lenslerini mümkün olduğunca gün içi saatlerde takmaları, gözde kuruluk hissettiklerinde, lens üzerinden koruyucu içermeyen suni gözyaşı damlası damlatmaları gerekiyor.

“Özellikle haftalık ve aylık lenslerde, lens akşam mutlaka çıkarılmalı temiz ve yeni solüsyona konulmalı. Temiz lens kutusu kullanılmalı ve lens kullanım süresi lens için tavsiye edilen sürenin üzerine çıkmamalı” diyen Mehmet Orhan, kullanım ömrü bir ay olan bir lensin daha uzun süre kullanılmaması gerektiğini, günlük lenslerin de sadece tek sefer kullanılması gerektiğini söyledi.

TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı, “Tüm bunlara uyulması, alerjinin artmaması ve gözde enfeksiyon oluşmaması için en önemli kurallardır.” dedi.