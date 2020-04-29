Korona virüs nedeniyle maçların oynanmadığı İran’da 4 futbol kulübü federasyona başvuruda bulunarak maçların oynanmamasını talep etti. Traktör, Sazi, Gol Gohar ve Nassaji takımları, İran Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunarak liglerin iptal edilmesi talebinde bulunup, kalan maçlarda sahaya çıkmak istemediklerini bildirdi. Bazı takımlar ise kalan 10 maçı oynamak istiyor. Federasyon önümüzdeki günlerde İran Ligi’nin devam edip etmeyeceğiyle ilgili karar verecek.
Bugün 11:20 TSİ- Spor
İran’da 4 kulüpten iptal talebi
Korona virüsün en çok etkilediği ülkelerden birisi olan İran’da 4 futbol kulübü, federasyona başvuruda bulunarak liglerin iptal edilmesini istedi. 4 kulüp lige devam etmek istemediğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz