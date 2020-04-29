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''Yüz yüze olamasakta yanınızdayız''

Pursaklar Belediyesi, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara telefonla psikolojik destek vermek için danışmanlık hattı kurdu.

Elif Duman
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Pursaklar Belediyesi, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara telefonla psikolojik destek vermek için danışmanlık hattı kurdu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Pursaklar halkının kaygı düzeylerini dengelemek, endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından “Psikolojik Danışmanlık Hattı” hizmeti vermeye başladı.

Koronavirüs Psikolojik Destek Hattı ile evinizden çıkmadan, olduğunuz ortamda, uzman psikologla telefonla görüşme yapabilir, sorunlarınız hakkında destek alabilirsiniz.

Pursaklar Belediyesi Psikolojik destek hattıyla, desteğe ihtiyacı olan ancak koronavirüs gibi olağanüstü şartlar nedeniyle bir uzman ile yüz yüze görüşme şansı olmayan vatandaşların tedirginliklerini bir telefon mesafesi uzaklığında çözüme kavuşturuyor. Koronavirüs nedeniyle yaşanan, hastaneye gidememe durumunun doğurabileceği psikolojik tahribatın asgari düzeye indirilebilmesi amaçlanıyor.

‘‘Siz evde kalın, biz de telefonla yanınızda olalım’’

Koronavirüs salgını sebebiyle yeni bir sürece geçtiklerini belirten Psikolog Beyzanur Yıldız; ‘‘Koronavirüsün getirdiği sosyal ve özel hayatımızın kısıtlanması, iş hayatımızın engellenmesi, çocuklarımızın evden çıkmaması ve 65 yaş üstü ile kronik hastalara verilen sokağa çıkma yasağı, sağlık kaygılarımızın dışında psikolojik baskılar da oluşturuyor. Biz de bu zor günlerde Pursaklar Belediyesi olarak size destek olacağız. Virüsün getirdiği psikolojik baskılar veya günlük yaşamınızda yaşadığınız bütün stres ve kaygılarda yanınızdayız. Siz evde kalın, biz de telefonla yanınızda olalım’’ dedi.

‘‘Koronavirüsün etkilerine karşı hemşehrilerimizin yanındayız’’

Psikolojik olarak vatandaşların zor günler geçirdiğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Koronavirüs, hemşehrilerimizin fiziksel sağlıklarını etkilediği kadar ruhsal sağlıklarını da etkilemektedir. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte hiçbir vatandaşımızın evde bulunduğu sosyal izolasyon ve tedbir sürecinde yalnız olmadığını hissetmesi ve psikolojik desteğin bir telefon mesafesi uzağında olduğunu bilmeleri için Psikolojik Destek Hattını kurduk. Kaygı ve stresini en aza indirebilmek ve bunlarla baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla Belediye Psikoloğumuz tarafından telefonla iletişim yoluyla psikososyal destek verilecektir. Koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirebilmek için Pursaklar Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmanın gücüyle aşacağız.’’ dedi.
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Bugün 11:33 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

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