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Bugün 12:40 TSİ- Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt müdürleriyle görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs salgınında yurt dışından gelen vatandaşlar için karantina yurduna dönüştürülen yurtların müdürleriyle görüştü.
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Korona virüs nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlar, yurt dışından gelen vatandaşlar için karantina hizmeti verirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt müdürleriyle video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Bu zorlu süreçte yurtların yalnızca gençlerin değil, bütün milletin yuvası olduğunu ifade eden Kasapoğlu, alınacak tedbirler ve gelecek dönemde yapılacak olan çalışmalarla ilgili görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde etkin bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’yla da koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Burada bakanlığımızın üstlendiği kritik rol, elbette süreci sürdürülebilir kılan en önemli unsurlardan biri olmuştur. Bu zor süreçte öğrenci yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yurdu, yuvası olmuştur. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız için uyguladığımız 14 günlük sosyal izolasyon süreci için öğrenci yurtlarımız, devletimizin elindeki en etkili imkanlardan biri haline gelmiştir. Biz bu süreçte sadece bina ve yatak tahsis etmedik, dünyanın en büyük otel zincirlerini aratmayan bir hizmeti de misafirlerimize sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Psikolog ve diyetisyen hizmetlerimiz, kitap dağıtımımız ve sosyal faaliyetlerimiz, misafirlerle sağladığımız iletişim, vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Yurtlarımızdan ayrılan misafirlerimizden sürekli teşekkür ve tebrik mesajları alıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen başarı, sizlerin değerli personelimizin başarısıdır" ifadelerini kullandı.

"62 BİN 166 VATANDAŞIMIZI AĞIRLADIK"

Yurt dışından gelen 62 bin 166 kişiyi yurtlarda ağırladıklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Şu anda 76 ilde bulunan 169 bakanlık yurdunda toplam 28 bin 916 vatandaşımızı misafir etmeye devam ediyoruz. Karantina süreçlerini tamamlayan 33 bin 250 vatandaşımızı evlerine uğurladık. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, dünyanın farklı yerlerinden gelen yeni misafirlerimiz, bugünlerde yurtlarımıza giriş yapıyorlar. Yarına kadar 2 bin 923 misafirimizin daha gelmesi planlanıyor. Onların da bu 14 günlük süreyi hayırlı bir şekilde atlatarak, Ramazan’da aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz. Öte yandan yurtlarımız, yoğun mesailerde, üstün bir fedakârlık örneği göstererek emek veren sağlıkçılarımız için de tahsis edilmiş durumdadır. Bugün itibariyle 56 ilde 112 yurdumuzda, salgına yönelik tedbir kapsamında evlerine gitmemeyi tercih eden toplam 7 bin 137 sağlık personelimizi misafir ediyoruz. 10 ilimizde, 6 bin 956 oda kapasiteli, 17 yurdumuz ise ihtiyaç halinde ’Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi’ olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmiş durumda" açıklamasını yaptı.

Bugün 12:40 TSİ İHA İstanbul- Spor

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