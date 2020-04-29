Bakan Albayrak: “Çok daha sert adımlar atacağız”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılım gösterdiği Dijital Tarım Pazarı’nın (DİTAP) tanıtım toplantısında konuştu. Bakan Albayrak, stokçulara, milletin sofrasına el uzatanlara fırsat vermeyeceklerine dikkat çekerek, “Bu fırsatçılara şunu söylüyorum; korona virüs süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları, normalleşme süreci başlasın, bakanlığım adına söylüyorum ki çok daha sert adımlar atacağız. Böyle bir dönemde bile fırsatçılık yapanlar, bu defa bunlara gayet sert bir süreç oluşturacağız. Dijital Tarım Pazarı’nı da hem tarladan sofraya kurmak isteğimiz sağlıklı ve şeffaf zincir açısından üstleneceği yol hem de üreticilerimize sunduğu imkan açısından gayet önemli görüyoruz. Bu çerçevede Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere tüm paydaşları kutluyorum, tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Platformdaki işlemlerden ek vergi, harç, hizmet kesintisi olmamasına olumlu bakacaklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu anlamda destekler verebiliriz. Bu tip benzeri oluşumların teşvik edilmesi öncelik olmalı. Genişletilmesi, topluma kulanım kolaylığı açısından rekabetçi olması açıcından olumlu bakarız" açıklamasını yaptı.