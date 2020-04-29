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Bugün 13:15 TSİ- Spor

La Liga’da program belli oldu

İspanya’da futbolun yeniden başlaması için planlama yapıldı. 4 Mayıs’ta futbolcuların bireysel antrenmanlara başlayacağı ülkede, 5-12 Haziran tarihleri arasında ligin başlaması için çalışmalar gerçekleşiyor.
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Korona virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden birisi olan İspanya’da futbolun başlamasına karar verildi. 4 aşamalı planla hareket edecek olan İspanya, 5-12 Haziran tarihleri arasında ligin başlamasını hedefliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in açıkladığı önlemler doğrultusunda futbolcuların 4 Mayıs tarihinden itibaren bireysel antrenmanlara başlamasına izin verilecek. 18 Mayıs’a kadar bireysel idmanların yapılacağı İspanya’da, 18 Mayıs’ta gruplar halinde antrenmanlara izin verilecek. 1 Haziran’da ise takımlar tam kadro olarak hazırlıklarını sürdürecek. Yapılan plan doğrultusunda liglerin 5-12 Haziran arasında başlaması hedefleniyor. La Liga Başkanı Javier Tebas, yaptığı açıklamada liglerin seyircisiz oynanacağını belirterek, "Eğer önemli ekonomik sektörler güvenli ve kontrollü şekilde yeniden başlamazsa, ortadan kaybolabilir. Bu durum futbol için de geçerli. Diğer ülkelerde takımlar antrenmanlara başladı. İzlenmesi gereken örnek bu. İspanya’da futbol, diğer ülkeler gibi yeniden aktif hale getirmemiz gereken önemli bir ekonomik güçtür" ifadelerini kullandı.

Bugün 13:15 TSİ İHA İstanbul- Spor

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