Parklarda yenileme çalışmaları başlatıldı

Beypazarı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, ilçedeki parklarda çevre düzenlemesi, tadilat ve yenileme çalışması başlatıldı.

Koronavirüs ile mücadele çalışmalarının yanı sıra, park ve yeşil alanların kullanıma kapatılmasını fırsat bilen Beypazarı Belediyesi ekipleri bu alanların tadilat ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Dünya olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizde bu süreci en iyi yürüten ülkelerin başında geliyor. Bizler de bu sürecin başarılı bir şekilde atlatıldığında vatandaşlarımızın temiz hava alacakları, doyasıya gezip dolaşabilecekleri alanlarımızı elden geçirerek onların geleceği güne hazırlıyoruz’ dedi.