TBMM kaynakları TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 01-31 Mayıs tarihlerinde de ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildirdi.
Bugün 16:35 TSİ- Siyaset
TBMM’ye ziyaretçi giriş düzenlemesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ziyaretçi giriş düzenlemesine Mayıs ayı boyunca da devam edilecek.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz