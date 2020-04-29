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Bugün 18:25 TSİ- Sağlık

Bakan Koca, enfekte olan sağlık çalışını sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Enfekte olan, sahada yoğun bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428. Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6 buçuğa yakın" dedi.
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Basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "65 yaş üstü vatandaşlar için, ’Belirli kısıtlamalar dahilinde serbestlik olabilir mi’ diye bir gündem oldu. Net bir öneri gelmedi. Öneri gelmesi halinde Cumhurbaşkanımıza da sunulup karar aşamasına geçilir. Düşüş trendini görüyoruz. Ama bunun kalıcı olması önemli. Bu dönemde izolasyonun ve mesafenin son derece önemli olduğunu söylüyoruz. Bu duruma uyum gösterilmezse yeni bir pik dalgası olabilir. Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim. Düşüş trendine girdik ama kalıcı olması için izolasyonun önemli olduğunu bu anlamda gerekli tedbirlere uyum gösterilmezse yeni bir pik dalgasına yol açabilir. Ama şu an bizim gördüğümüz bu tedbirlere pik dalgasının herhangi bir olabilirliğinin olmadığını söyleyebilirim. Enfekte olan, sahada yoğun bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428. Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6 buçuğa yakın. Gönül bu dönemde hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybetmemesini dilerdi. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum. Her rakamın bir can olduğunu unutmayalım. Burada bu rakamların gizlenebilirliği asla yapılamaz. Siz gizlediğiniz rakamlarla mücadelede tedbirleri vatandaştan alamazsınız" diye konuştu.

Bugün 18:25 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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