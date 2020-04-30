Serbest piyasada 6,9530 liradan alınan dolar, 6,9550 liradan, 7,5580 liradan alınan euro ise 7,56 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,9640 liradan, euro ise 7,5530 liradan satılmıştı.
Bugün 09:35 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,9550 liradan, euro ise 7,56 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz