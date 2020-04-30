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Bugün 09:35 TSİ- Ekonomi

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,9550 liradan, euro ise 7,56 liradan güne başladı.
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Serbest piyasada 6,9530 liradan alınan dolar, 6,9550 liradan, 7,5580 liradan alınan euro ise 7,56 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,9640 liradan, euro ise 7,5530 liradan satılmıştı.

Bugün 09:35 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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