Ücretsiz Siperlik Maske Dağıtımı Yapıldı

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında siperlik maske dağıttı.

Zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren pazar esnafı ve manavlar çarşısı esnafına yüz koruyucu siperlik maske dağıtımı yaptı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘ilçemizde aldığımız ve almaya devam ettiğimiz önlemler kapsamında sürekli kişilerle temas halinde olan pazarcı esnafımıza siperlik maske dağıtımı yaptık. Bu önlem ile esnaflarımız ve vatandaşlarımız alışverişleri daha sağlıklı bir şekilde yaparak oluşabilecek riskleri en aza indirecektir’ dedi.