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Bugün 14:05 TSİ- Spor

Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Ergül Eroğlu: "Evde aktiviteyi ihmal etmeyin"

Eczacıbaşı VitrA’nın deneyimli oyuncusu Ergül Eroğlu, evde kaldığı sürede 1 gününün nasıl geçtiğini anlattı. Eroğlu, evde kalan vatandaşların bağışıklığı güçlendirmek için aktivite yapmaları gerektiğini söyledi.
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) voleybolsuz geçen günleri renklendirmek için başlattığı ’Pass the Time’ (Zamanı geçir) kampanyasına ortak olan Eczacıbaşı VitrA, başlattığı yazı dizisinde bu kez deneyimli oyuncu Ergül Eroğlu’na yer verdi. Günlük rutinini anlatan Eroğlu, "Sabah uyanır uyanmaz köpeklerimle eğlenceli bir vaktimiz oluyor. Ardından evde antrenmanımı yapmaya koyuluyorum. Sabah sporum bitince yemek yapıyorum. Bazen kitap okuyorum. Bir de dikiş nakış işlerine merak sardım. Mesela bütün kıyafetlere boncuk işlemeye başladım. Bol bol dizi izliyorum. Evde böyle vakit geçirmek bana çok keyif veren bir şey, özlemişim diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Bağışıklığı güçlendirici gıdalar tüketin"

Birçok egzersiz programı olduğunu söyleyen Ergül Eroğlu, "Hepsini uyguluyorum. Her gün farklı hareketlerle formda kalmaya devam. Sezon içerisindeki antrenman temposuyla evdeki egzersizler kıyaslanamaz. Mümkün olduğunca o tempoya tekrar girdiğimizde zorluk çekmemek için çalışmaları yaparken kendi sınırlarımı zorlamaya çalışıyorum. Her an maç oynayabilecek durumda olmak istiyorum. Böyle düşündükçe evdeki antrenman süreci de benim için daha yoğun ve keyifli bir hal aldı.

Yeni hobilerim dikiş nakış oldu, gerçekten zormuş. Eskiden annelerimiz, teyzelerimiz yapardı. Bununla uğraşan büyüklerimize bir kez daha saygı duydum. Keyifli bir aktivite, herkese tavsiye ederim. Bu dönemde en önemli mesajım, lütfen evde kalalım ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Evde yapılacak keyifli aktiviteler bulabiliriz. Sağlığımız için evde hareketsiz kalmayalım. Bu dönem kendimizi keşfetmek için güzel bir fırsat. Yetenekli olabileceğimiz ne varsa deneme yanılma yoluyla keşfedebiliriz. Ayrıca beslenmemize de dikkat etmeliyiz. Bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmak önemli, onu hep yüksek tutacak besinleri tercih edelim lütfen" diye konuştu.

Bugün 14:05 TSİ İHA İstanbul- Spor

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