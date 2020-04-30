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Bugün 14:10 TSİ- Siyaset

ABD’ye giden ikinci tıbbi yardım 1 Mayıs’ta Andrews JBA’ya ulaşacak

ABD Büyükelçiliği: "Büyükelçi Satterfield ve Savunma Ataşesi Tümgeneral Reed, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli dostlarımızla beraber Türkiye’nin ABD’ye yönelik tıbbi malzemelerden oluşan ikinci cömert bağışını taşıyan uçağı bu sabah uğurladı. Sevkiyat, 1 Mayıs’ta Andrews JBA’ya ulaşacak."
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Bugün 14:10 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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