Bugün 14:10 TSİ- Siyaset
ABD’ye giden ikinci tıbbi yardım 1 Mayıs’ta Andrews JBA’ya ulaşacak
ABD Büyükelçiliği: "Büyükelçi Satterfield ve Savunma Ataşesi Tümgeneral Reed, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli dostlarımızla beraber Türkiye’nin ABD’ye yönelik tıbbi malzemelerden oluşan ikinci cömert bağışını taşıyan uçağı bu sabah uğurladı. Sevkiyat, 1 Mayıs’ta Andrews JBA’ya ulaşacak."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz