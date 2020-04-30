ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Büyükelçi Satterfield ve Savunma Ataşesi Tümgeneral Reed, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli dostlarımızla beraber Türkiye’nin ABD’ye yönelik tıbbi malzemelerden oluşan ikinci cömert bağışını taşıyan uçağı bu sabah uğurladı. Sevkiyat, 1 Mayıs’ta Andrews JBA’ya ulaşacak. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde ülkeler, partnerler ve müttefikler, daha önce bir benzerini görmediğimiz şekilde birlikte hareket ediyor. Amerikalılar ve Türkler, Covid-19’u birlikte çaba göstererek yenecek” denildi.
Bugün 14:20 TSİ- Siyaset
"Amerikalılar ve Türkler Covid-19’u birlikte çaba göstererek yenecek"
ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “Amerikalılar ve Türkler, Covid-19’u birlikte çaba göstererek yenecek” denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz