Yenimahalle maske mesaisine devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi, dünyayı sarsan Corona virüsü vakalarının Türkiye’de de artış göstermesi sonrasında, vatandaşların yoğun ihtiyaç hissettiği maske sorununa çözüm üretiyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde maske üretim çalışmasını inceledi. Yaşar, “ Ülkemizi sarsan ve binlerce vatandaşımızı etkileyen Corona Virüs salgınında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gece gündüz demeden Yenimahalle için çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Atölyeden vatandaşa günlük 5 bin maske

Yenimahalle Belediyesi’nin Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde kurulan maske üretim atölyesi; kamu kurumlarına dahil olmak üzere, dolmuşlar, taksi durakları, halk otobüsü son durakları gibi birçok noktaya vatandaşın kullanımı için bırakılan günlük 5 bin maske üretiyor.

Artan corona virüsü vakaları sonrasında vatandaşların maske sıkıntısı çekmemesi için kolları sıvayan 30’a yakın personel, ilçe sakinlerinin maske ihtiyacını karşılamak için haftanın 7 günü vardiyalı şekilde çalışıyor.

Özel olarak hazırlanan maske üretim araçları ve dikiş makinaları ile üretime aralıksız devam eden belediye personellerinin ürettikleri maskeler, maske paketleme servisinde hijyen kurallarına uygun bir şekilde paketleniyor.

Yaşar, “Tüm birimlerimiz salgınla mücadele için çalışıyor”

Corona virüsünün etkilerini azaltmak amacıyla ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama işlemleri başta olmak üzere vatandaşın sağlığı için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Yaşar “ Yenimahalle’de virüs salgınına karşı tüm birimlerimiz ile teyakkuza geçmiş durumdayız. Temizlik kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına dikkat eden vatandaşlarımızın desteği ile bu virüsten kısa sürede kurtulabileceğimize inanıyorum. Salgın süresince sıkıntılı günler yaşayan ilçe sakinlerinin yanında olmaya devam edecek, birlikte mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.