Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:25 TSİ- Spor

Fenerbahçe antrenmanlara başlıyor

Fenerbahçe kulübü, 4 Mayıs Pazartesi günü Can Bartu Tesisleri’nde antrenmanlara başlanacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak" denildi.

Bugün 15:25 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Fransa’dan Avrupa futboluna baskı! mask
Fransa’dan Avrupa futboluna baskı!
La Liga’da program belli oldu mask
La Liga’da program belli oldu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt müdürleriyle görüştü mask
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt müdürleriyle görüştü
UEFA’dan organizasyon güncellemesi mask
UEFA’dan organizasyon güncellemesi
Fransa’nın iptal kararı diğer ligleri etkileyecek mi? mask
Fransa’nın iptal kararı diğer ligleri etkileyecek mi?
Mehmet Büyükekşi: “Oyuncularımızla indirim görüşmelerine başlayacağız” mask
Mehmet Büyükekşi: “Oyuncularımızla indirim görüşmelerine başlayacağız”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı mask
Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor mask
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin” mask
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin”
Ankara'nın en büyük mesire alanı gün sayıyor mask
Ankara'nın en büyük mesire alanı gün sayıyor
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk’tan flaş açıklama mask
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk’tan flaş açıklama
Başkent’te çok sayıda ölü köpek yavrusu bulundu mask
Başkent’te çok sayıda ölü köpek yavrusu bulundu

GALERİ

Koronavirüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendi mask
Koronavirüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendi
Yaşları küçük ama suçları büyük mask
Yaşları küçük ama suçları büyük
ABD’ye yardım götüren uçak havalandı mask
ABD’ye yardım götüren uçak havalandı
Yunus polisler maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor mask
Yunus polisler maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor
Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı mask
Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı
Antalya’nın Vazgeçilmez Rotası Side Tatili mask
Antalya’nın Vazgeçilmez Rotası Side Tatili
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL