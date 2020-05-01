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Jandarma Genel Komutanlığı: “Kars’ta 7 terörist etkisiz hale getirildi”

Jandarma Genel Komutanlığı, Kars Kağızman Çemçe’de yürütülen operasyonda son 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kars Kağızman Çemçe’de, İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen operasyonda son 2 günde toplam 7 terörist etkisiz hale getirilerek Çemçe grubu tamamen yok edilmiştir. Operasyonda; -4 Piyade tüfeği, -1 Makineli tüfek, -1 Keskin nişancı tüfeği çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir” denildi.

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