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Büyükşehir Başkent esnafına desteğini sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Başkent esnafına desteğini sürdürüyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koronavirüs salgını nedeniyle dolmuşçu ve pazarcı esnafına maske dağıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, işleri azalan terziler için kurduğu atölyede imal edilen maskeleri Başkent esnafına dağıtıyor. 

Ankara Zabıtası, toplum sağlığı için toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı pazar yerlerinde esnafa maske dağıtımına devam ediyor.

TOPLUM SAĞLIĞI ÖNCELİK

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri son olarak Kızılay Güvenpark Dolmuş Durakları ile Mamak ilçesinde yer alan Gülveren ve Başak Kapalı Pazar alanlarında ücretsiz maske dağıttı.

Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında toplum sağlığını önceleyen çalışmalara imza atan Ankara Zabıtası, iş kaybına uğrayan terzilerin imal ettiği maskeleri, maskesi olmayan ya da temin etmekte zorlanan Başkent esnafına ücretsiz dağıtıyor. Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Pazar yerlerinin vatandaşların yoğun olarak kullandığı riskli alanların başında yer aldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Yetişebildiğimiz kadar hemen hemen bütün pazar yerlerinde esnafa maske, dezenfektan ve eldiven dağıtıyoruz. Ankara Pazar Yerleri Odası ile çok verimli bir iş birliğimiz var. Pazarcı esnafı bizim Büyükşehir Belediyesi olarak baş tacımız. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Esnafımızı birbirinden ayırmıyoruz. Bugün Kızılay, Ulus ve Sincan'da minibüsçü esnafına da maske dağıtımında bulunduk. El ele vererek Ankara bu virüsü yenecek, aydınlık, güzel Ankara baharına bayramla birlikte kavuşacağız.”    

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç’un da maske dağıtımına katıldığı Mamak Başak Kapalı Pazar Alanı esnafından Fırat Avcı, memnuniyetini, “Bu zorlu süreçte bize yardımcı olduğu için Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Elimizde kalan sebze ve meyveyi de aldığı için kendisinden Allah razı olsun. Bizim hep yanımızda, küçük esnaf dostu. Daha önce görmediğimiz şeyleri görüyoruz” sözleriyle dile getirdi.

DOLMUŞÇU ESNAFI DA UNUTULMADI

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, salgın sürecinden itibaren Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarının sık sık denetlendiğini, belli periyotlarla dezenfekte edildiğini ve dolmuşçu esnafına maske dağıtmaya devam ettiklerini belirterek, “Gelen talepler doğrultusunda maske dağıtımı yapıyoruz. Dolmuşçu esnafımıza bugün 5 bin maske dağıttık. İleriki zamanlarda maske dağıtımına devam edeceğiz” dedi. 

Ücretsiz dağıtılan maskelerini teslim alan Güvenpark Dolmuş Durakları esnafı uygulama için Başkan Yavaş'a teşekkür ederken, Ankara Minibüsçüler Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören, yaşanan süreç ile ilgili şöyle konuştu:

“Koronavirüs salgınından dolayı Büyükşehir Belediyesi tarafından araçlarımız her gün dezenfekte edildiği gibi hafta bir kez de maske dağıtımı yapılmaktadır. Burada Mansur Başkanımıza, Zabıta Daire Başkanımıza, Karakol Amirimize çok teşekkür ederiz. Hem vatandaşlarımıza hem de esnafımıza büyük ölçüde bir hizmet yapıyorlar.”

Güvenpark Dolmuş Duraklarında 37 yıldır dolmuşçuluk yaptığını belirten İbrahim Tacın ise, “Büyükşehir'den çok memnunuz. Aracım onuncu kez dezenfekte edildi. Bugün çok güzel ve anlamlı bir hizmet daha verildi. Maske dağıtımıyla ilgili olarak, maske buluyoruz, bulamıyoruz veya eczanelerden bazen temin edemiyoruz. Bunun için de teşekkür ederim. Bir esnaf olarak Mansur Başkana teşekkürlerimi iletiyorum, başarılarının devamını diliyorum” derken, bir başka dolmuşçu esnafı Yusuf Adanır da, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu zor günlerde bize sağladığı hizmetler için çok teşekkür ederiz.” diye konuştu. 
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