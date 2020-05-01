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Bugün 10:45 TSİ- Spor

Fenerbahçe’den ’1 Mayıs’ mesajı

Fenerbahçe, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle kutlama mesajı yayınladı.
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Fenerbahçe Spor Kulübü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü unutmadı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili kutlama mesajı yayınlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; emeğin, çalışmanın, ülkemizin bugünü ve yarınlarına katkı sağlamanın, alın teri ve fedakarlığın simgeleştiği gündür.

Bugün, bu güzel ülke için hakkıyla ve durmadan çalışarak, kendi alanında ülkemiz için en kıymetli katma değeri oluşturan her çalışanın,

İçerisinden geçmekte olduğumuz zorlu süreçte gecesini gündüzüne katarak en ön safta mücadele eden doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının,

Ülkemizin bu süreci en az hasarla atlatabilmesi adına insanlarımızın çoğu evlerinde kalırken canını dişine takıp, görevlerinin başında olan kurye, kargo, market, gıda, temizlik, ulaşım gibi görevi fark etmeksizin işlerinin başında olan tüm çalışanların ve Kulübümüz için sevgi, aidiyet, özveri ile görev yapan tüm ekiplerimizin,

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.

Atamız Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere nasihati olan "Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur." sözünün bilinciyle hep birlikte el ele vererek bu zorlu günleri atlatacağımıza,

Bugünlerde mücadele vermekte olduğumuz bu ciddi sürecin devamında, hep birlikte çağdaş yarınlara çok daha sağlam ve güçlü bir şekilde ulaşmak adına büyük özveri ile çalışmaya devam edeceğimize olan inancımız tamdır."

Bugün 10:45 TSİ İHA İstanbul- Spor

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