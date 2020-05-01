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Koronavirüs sonrası portakal satışı rekor kırdı

Başkent’in yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre, Başkentliler salgının artmaya başladığı 11 Mart tarihinden 30 Nisan’a kadar en çok portakal tüketti.

Elif Duman
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Uzmanların koronavirüs salgınına karşı vatandaşların bol bol C vitamini tüketmeleri yönündeki tavsiyesinin ardından Başkentliler bu süreçte en çok portakal tüketti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre, salgın hastalığın artmaya başladığı ilk tarih olan 11 Mart’tan 30 Nisan’a kadar 14 bin 102 tonla portakal tüketimi rekor kırdı. Başkentliler, 1 Ocak-30 Nisan 2020 tarihleri arasında da en çok 35 bin 559 ton ile portakal tüketti. Sebze tüketiminde ise birinciliği domates aldı.

Tüm dünyada ve Türkiye’de etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgını vatandaşların meyve ve sebze tüketim alışkanlarını da değiştirdi.

Başkent’in yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre, Başkentliler salgının artmaya başladığı 11 Mart tarihinden 30 Nisan’a kadar en çok portakal tüketti.

BAŞKENTLİLERİN MEYVEDE TERCİHİ C VİTAMİNİ DEPOSU PORTAKAL

11 Mart-30 Nisan tarihleri arasında 14 bin 102 ton ile portakal tüketimi Başkent’te rekor kırarken, elma ve muz da en çok tercih edilen meyveler sıralamasında başı çekti.

Türkiye’nin en önemli narenciye üretim merkezi olan Antalya’nın Finike ilçesinden Toptancı Hali’ne gelen portakal yoğun talep gördü. Koronavirüs salgını nedeniyle uzmanların C vitamini tüketilmesi tavsiyesine kulak veren Başkentliler, C vitamini deposu portakalı bol bol sofralarına taşıdı.

Toptancı Hali verilerine göre bu tarihlerde tüketimi artan meyveler arasında ilk beş sırada;

-14 bin 102 ton ile portakal,

-7 bin 398 ton ile elma,

-5 bin 123 ton ile muz,

-3 bin 615 ton ile çilek,

-1 bin 813 ton ile armut yer aldı.

1 GÜNDE 459 TON PORTAKAL SATIŞ REKORU KIRDI

Salgın sürecinde portakal tüketimindeki artış dikkat çekerken sadece 23 Mart günü 459 ton ile bir günde portakalda satış rekoru yaşandı.

Kış aylarının sevilen meyvesi portakal, 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında da Ankara’da en fazla tüketilen meyve oldu. Bu tarihler arasında birinciliği 35 bin 559 ton ile portakal, ikinciliği ise 16 bin 669 ton ile elma aldı. Her mevsim tezgahların gözdesi muz ise 11 bin 607 tonluk tüketimle üçüncü oldu.

SEBZELERDE BİRİNCİ DOMATES

1 Ocak-30 Nisan tarihlerinde Başkent’te sebze kategorisinde 25 bin 342 ton ile en çok domates tüketilirken, sofraların vazgeçilmezi domatesi; 21 bin 88 ton ile patates, 11 bin 137 ton ile de havuç takip etti.

Koronavirüs salgınının etkisini göstermesiyle (11 Mart-30 Nisan tarihleri arasında) Ankara Toptancı Hali verilerine göre en çok tüketilen sebzelerin sıralaması ise şu şekilde yer aldı:

-Domates: 14 bin 342 ton

-Patates: 9 bin 794 ton

-Salatalık: 7 bin 206 ton

-Kuru soğan: 6 bin 448 ton

-Limon: 4 bin 760 ton
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