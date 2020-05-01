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Kuzey Irak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz