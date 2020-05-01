Ankara'da vatandaş Evde kal çağrılarına uydu, yaptığı geminin adını Covid-19 koydu

Nallıhan’da İbrahim Güngör (28) adlı vatandaş, evde kal çağrılarına uyarak evde kaldığı sürelerde can sıkıntısını gidermek için gemi tasarladı. Tasarladığı maket gemiyi 23 günde bitiren Güngör, yaptığı geminin adını bu günleri unutmamak ve hatırlamak adına Covid-19 koydu.
Bu işi daha çok hobi olarak yaptığını belirten Güngör, " Korona virüs ülkemizde yayıldıktan sonra Cumhurbaşkanımızın evde kal çağrılarına uyarak can sıkıntımızı gidermek adına böyle bir şey yapmak istedim" ifadesini kullandı.
Güngör, maket geminin ismi ile ilgili ise, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı da ismini Covid-19 koyarak hatıra kalsın istedim ve 23 günde bu hale getirdim" diye konuştu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz