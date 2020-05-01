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Keçiören Belediyesi'nden Türk Dünyası ve Gül Meydanı projesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Türkiyede olmayan dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu projemiz ses ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projesidir.

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KEÇİÖREN BELEDİYESİ TÜRK DÜNYASI SU VE GÜL MEYDANI PROJESİNE HIZ KAZANDIRDI BAŞKAN ALTINOK: DÜNYANIN EN GÜZEL MEYDANINI KEÇİÖRENE KAZANDIRIYORUZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Türkiyede olmayan dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu projemiz ses ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projesidir. Dünyanın en güzel ve en büyük meydanını Keçiörene kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor dedi. Keçiören Belediyesi üstünde müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzunun yer alacağı 400 araçlık otopark projesiyle birlikte Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projesinin de inşaat çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

DİNLENMEK VE EĞLENMEK UĞRAK NOKTASI

Başkan Turgut Altınok Türk Dünyası Su ve Gül Meydanının iç donanımı ve dışardan görünüşü bakımından dünyada bulunan ünlü meydanlarla yarışacağını belirtirken turistik açıdan da Keçiörenin vizyonunu ortaya koyacağını kaydetti. Altınok Meydan projemizi tamamladığımızda burası vatandaşlarımızın dinlenmek ve eğlenmek için en önemli uğrak noktalarından birisi haline gelecek. Meydanımız estetik görünüşü ve büyüklüğü itibariyle de ilçemizi ziyaret eden turistleri kendisine hayran bırakacak diye konuştu.

MEYDANDA MÜZİK IŞIK VE SES GÖSTERİSİ YAPILACAK

Meydan projesine ilişkin teknik bilgiler de veren Altınok şunları aktardı: Müzik ışık ve ses gösterisinin yapılacağı meydanımızda yer alan havuzda toplam 54 adet dalgıç pompası yer alacak. Bunlardan 28i platformda bulunan kuru havuzda 26sı ise alt kısımdaki havuzda faaliyet gösterecek. Havuzun üzerinde de 30 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolu yer alacak. Bu yürüyüş yolunda da vatandaşların altında yürüyebileceği 8 adet su atış sistemi yer alacak. Müzikli dans oyunlarının da yapılacağı havuzumuzda suyun görsel şölenini renklendirmek için 115 adet kırmızı yeşil ve mavi RGB aydınlatmamız yer alacak. Basın Yayın Keçiören Belediyesi Sorumluluk Bildirgesi

Bugün 11:13 TSİ - Belediyeler

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